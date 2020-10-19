ماذا يعني توسيع مشروع "سابك" و"أرامكو" للكيماويات؟

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة أرامكو السعودية من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وقال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية "إن المشروع يمر بمرحلة إعادة تقييم في ظل المتغيرات الجديدة في العالم خصوصاً في ظل أزمة كورونا وتغير جوهري في الاقتصادات العالمية. توسيع نطاق المشروع يعطي تصور أن المشروع ينطوي على توسيع النطاق ونتوقع أن تصل قيمة المشروع لأكثر من 20 مليار دولار. تحويل النفط لبتروكيماويات خيار استراتيجي من خلال التوسع في هذا المشروع، ويمثل نقطة استراتيجية جوهرية للشراكة بين سابك وأرامكو".