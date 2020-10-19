"عودة الانتاج الليبي".. هل هو مستدام لأسواق النفط؟

قال عبد العزيز المقبل خبير اقتصادي مختص في الصناعة النفطية "من المتوقع أن يستغرق عودة الإنتاج الليبي بشكل مؤثر في السوق وقتاً طويلاً لكن علينا أن ندرك في هذه المعادلة أن تشمل أي متغير وهو ما يدفع بهذه التشاورات العالية المستوى للتنسيق في ما سيتم وكيف يتم في التعامل معه. علينا أيضا أن نلاحظ أنه حدث خلال الفترة الماضية تغير في الطلب على الخامات المتعددة. الخامات الثقيلة أصبحت بأسعار مرتفعة عما كنا نشهده من ذي قبل وهو لا يحدث فقط إعادة في معايير الكم ولكن حتى النوعية والإمدادية التي تؤثر في السوق. كل ذلك يؤثر في ما يتم معالجة هذه المتغيرات".