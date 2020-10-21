هذا هو حجم اكتتاب "بن داود" القابضة

تعمل شركة "بن داود" في مجال تجزئة المواد الغذائية وتشغيل الهايبرماركت والسوبر ماركت.

ويعتبر الإدراج الثالث في السوق السعودية في 2020 وبلغ سعر السهم في الطرح الأولي 96 ريالا.

وجاء تقييم الشركة بنهاية الاكتتاب 10.97 مليار ريال، وحجم الطرح 20% من رأس المال برأس المال 1.14 مليار ريال.

يشار إلى أن الاكتتاب جمع 324 ألف مكتتب من الأفراد، ضخوا 3.1 مليار ريال نسبة التغطية 1396% وتم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى للمكتتب الفرد.

عملية بناء سجل الأوامر جذبت 107 مليارات ريال، وتغطية الاكتتاب بنسبة 4870% مع مشاركة صناديق عامة وخاصة ومحافظ استثمارية ومستثمرين أجانب.