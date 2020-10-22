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دار "هيرميس" تتوسع بالبيع الإلكتروني في هذه الأسواق

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت إيرادات دار "هيرميس" الفرنسية بنسبة 7% لتصل إلى 1.8 مليار يورو خلال الربع الثالث للعام الحالي.

وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح لتراكم الطلب بعد الإغلاقات الأخيرة التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى البيع الإلكتروني.

ومن ناحية أخرى، تطمح الشركة لتوسيع البيع الإلكتروني.

وكانت دار هيرمس الفرنسية قد افتتحت متجرها الرقمي الأول Hermes.com في كل من السعودية والإمارات في 6 من أكتوبر الجاري.

من الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني الجديد يمثل أول متاجر العلامة داخل السعودية ولو بشكل رقمي في حين أنه يعزز من تجربة التسوق داخل الإمارات بإطلاق الموقع الجديد إلى جانب متاجر الدار الثلاثة المنتشرة في الإمارة.

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