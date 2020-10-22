هذه فوائد تعديل قانون الإفلاس للشركات بالإمارات

أكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة في لقاء مع العربية أن تعديلات قانون الإفلاس ستساعد الشركات المتعثرة في إيجاد حلول وتمويل لسداد ديونها والخروج من حالة الإفلاس، وهو ما يعزز بدوره قدرات القطاع التجاري في الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء الاماراتي بعض التعديلات على أحكام قانون الإفلاس من خلال إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص الأحوال الطارئة والتي قد تؤثر على التجارة أو الاستثمار.

وتمت إضافة بند يتعلق بالأحوال الطارئة مثل تفشي وباء أو الكوارث الطبيعية أو البيئية.

يضاف إلى ذلك تعديل آلية اتفاق التسوية بين الدائنين وإمكانية حصول المدين على تمويل جديد وفق قواعد محددة.

وذكرت اقتصادية دبي، في يوليو الماضي، أن الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا وتصل ديونها إلى 100 ألف درهم وأكثر يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس في الإمارات.