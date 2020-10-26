قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن الأخبار المتداولة فيما يخص احتمالية العودة إلى الإغلاق في السعودية بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا أثر بشكل كبير على ما شهدناه بالأمس من خسائر مفاجئة بالسوق السعودي.

ومنيت سوق الأسهم السعودية بخسائر قوية في نهاية تعاملات يوم أمس الأحد تخطت حاجز الـ4%.

وتعتبر هذه التراجعات الأكبر خلال جلسة واحدة منذ شهر مايو الماضي.

وأنهى المؤشر الرئيسي التعاملات متراجعا 4.12%، إلى مستوى 8154 نقطة، بعد فقدان 351 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 9.2 مليار ريال، بأحجام 364 مليون سهم.