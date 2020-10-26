حصلت شركة "المال كابيتال" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح العام الأولي لصندوق "المال كابيتال ريت"، بقيمة 500 مليون درهم.

وقال ناصر النابلسي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال"يوجد لدى الأسواق العالمية بحدود 1.8 تريليون دولار من محافظ الريت والأسواق الخليجية بحدود 20 محفظة بحدود 3 مليارات دولار. ومن الملاحظ عدم وجود استثمار للريت في هذه الأسواق ولذلك قررنا متابعة الأمر مع هيئة الأوراق وأصدرت على إثرها قرارا بتأسيس صندوق لتنظيم صناديق الريت وحصلت "المال ريت" على أول صندوق يحصل على موافقة هيئة الأوراق والسلع لإدراجه في سوق دبي المالي".

وأضاف النابلسي في لقاء مع "العربية.نت" سيتم توظيف عوائد الطرح للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في الإمارات في قطاعات من بينها الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف تبلغ نسبته 7%.

"قمنا بدراسة عميقة لمعرفة العقارات الواعدة للاستثمار والتي تتمثل في القطاع التعلمي والصحي لأنها جذابة للمستثمرين ولديها دعم حكومي. يوفر هذا الريت فرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في هذه الصناديق.

وأكد النابلسي "أن قطاع التعليم قطاع مهم وتستثمر الشركة في أصول قوية لمدارس وجامعات ذات تقييمات مرتفعة ولديها ملاءة مالية عالية. الشركة تأخذ المخاطر نيابة عن المستثمر وهذا بفضل الخبرة الطويلة للشركة في هذا المجال".

وقالت الشركة إن فترة الاكتتاب ستبدأ في الثامن من نوفمبر المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر، على أن يتم الإدراج في سوق دبي المالي اعتباراً من شهر يناير.