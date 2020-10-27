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ماهو حجم تمثيل النساء في فريق عمل التجارة والاستثمار؟

مجموعة العشرين

ماهو حجم تمثيل النساء في فريق عمل التجارة والاستثمار؟

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دبي - مايا جريديني

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هدف فريق عمل التجارة والاستثمار ضمن مجموعة الأعمال السعودية التابعة لمجموعة العشرين إيجاد طرق لتخفيف تداعيات التوترات التجارية العالمية وتقلب الأسواق من خلال العمل على تعزيز التعاون الدولي.

وهو يضم 131 عضواً تمثل النساء 29% منهم.

وترأس فريق عمل التجارة والاستثمار لبنى العليان، رئيسة اللجنة التنفيذية لشركة العليان المالية.

أما نائب الرئيس فهو زياد الشيحة الرئيس السابق والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.

ويضم الفريق أيضا سبعة رؤساء مشاركين. وهم غابرييل غالاتيري رئيس مجموعة جنرالي إيطاليا، توماس دوناهيوالرئيس والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية الولايات المتحدة، جايمي أيالا الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أيالا الفلبين، ماركوس والبرغ نائب رئيس مجلس الإدارة مجموعة SEB السويد، مارك تاكر رئيس مجموعة HSBC المملكة المتحدة، راتان تاتا رئيس مجلس لإدارة أبناء تاتا في الهند وجو ويمين الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة CIC في الصين.

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