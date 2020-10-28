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تجدد مخاوف الإغلاق يربك الأسواق العالمية

الأسواق العالمية

تجدد مخاوف الإغلاق يربك الأسواق العالمية

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العربية.نت

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قال ياسر الرواشدة، رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، إن التذبذب في أسواق المال يأتي بسبب احتساب سيناريو الإغلاق في الاقتصادات الكبيرة مثل ألمانيا وفرنسا، بالإضافة لترقب نتائج الشركات.

وبلغت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو حزيران عقب تقرير ذكر أن فرنسا تدرس تطبيق إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة شهر لمكافحة ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6%، بينما هوى المؤشر داكس الألماني 2.2% ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5% وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.5%.

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