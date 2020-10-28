قال عيسى فتحي العضو المنتدب في القاهرة لتداول الأوراق المالية أن البنك التجاري الدولي استوعب مرحلة التغيير الإداري ويعمل على نقطة دعم جديدة لينطلق منها.

وارتفعت أسعار شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر المتداولة ببورصة لندن لدى إغلاق تعاملاتها – في ثاني تعاملات الأسبوع مدعومة بتجاوز أزمة التعديلات التي شهدها مجلس إدارة البنك، وإعلان مجلس الإدارة عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب ما جاء في ملاحظات البنك المركزي المصري ما يعكس ثقة المستثمرين في إجراءات الحوكمة.

وحققت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر مكاسب قدرها 0.65% ليغلق عند مستوى 3.88 دولار، مع انحسار الضغوط البيعية التي شهدتها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ليسجل حجم تداولات بلغت 1.4 مليون شهادة بقيمة بلغت 2.2 مليون دولار.

وكان سهم البنك التجاري الدولي- مصر قد ارتفع خلال تعاملات البورصة المصرية يوم أمس بنسبة 1% مسجلا 60.71 جنيه عند الإغلاق.