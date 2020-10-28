  • مباشر
اللغة

هل تخطى "التجاري الدولي" أزمة التغيير الإداري؟

بنوك مصر

هل تخطى "التجاري الدولي" أزمة التغيير الإداري؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عيسى فتحي العضو المنتدب في القاهرة لتداول الأوراق المالية أن البنك التجاري الدولي استوعب مرحلة التغيير الإداري ويعمل على نقطة دعم جديدة لينطلق منها.

وارتفعت أسعار شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر المتداولة ببورصة لندن لدى إغلاق تعاملاتها – في ثاني تعاملات الأسبوع مدعومة بتجاوز أزمة التعديلات التي شهدها مجلس إدارة البنك، وإعلان مجلس الإدارة عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب ما جاء في ملاحظات البنك المركزي المصري ما يعكس ثقة المستثمرين في إجراءات الحوكمة.

وحققت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر مكاسب قدرها 0.65% ليغلق عند مستوى 3.88 دولار، مع انحسار الضغوط البيعية التي شهدتها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ليسجل حجم تداولات بلغت 1.4 مليون شهادة بقيمة بلغت 2.2 مليون دولار.

وكان سهم البنك التجاري الدولي- مصر قد ارتفع خلال تعاملات البورصة المصرية يوم أمس بنسبة 1% مسجلا 60.71 جنيه عند الإغلاق.

إختيار المحرر

ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟ ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟
سيارة طائرة يتوقع رؤيتها في الطرقات في العام المقبل سيارة طائرة يتوقع رؤيتها في الطرقات في العام المقبل

الأكثر قراءة

مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود"
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً
فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا

قبل ان تذهب

مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين
مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين

اكتشف المزيد