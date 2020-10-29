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ماهو تأثير خفض أسعار التدخل على الاقتصاد الكويتي؟

اقتصاد الكويت

ماهو تأثير خفض أسعار التدخل على الاقتصاد الكويتي؟

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العربية.نت

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قال فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار إن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند 1.5% وخفض أسعار التدخل في سوق النقد 0.125 نقطة مئوية قرار رمزي وغير مؤثر فعلي لدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف المطوع في لقاء مع "العربية": "لدى البنوك الكويتية سيولة نقدية كافية، لكن القرار قد يكون مؤشراً لعملية تخفيض سعر الفائدة في المستقبل".

وتابع "لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الكويت عند 1.5% رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدني أسعار النفط، إذا ما تم مقارنتها بأسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة التي تقارب الصفر".

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