قال فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار إن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند 1.5% وخفض أسعار التدخل في سوق النقد 0.125 نقطة مئوية قرار رمزي وغير مؤثر فعلي لدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف المطوع في لقاء مع "العربية": "لدى البنوك الكويتية سيولة نقدية كافية، لكن القرار قد يكون مؤشراً لعملية تخفيض سعر الفائدة في المستقبل".

وتابع "لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الكويت عند 1.5% رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدني أسعار النفط، إذا ما تم مقارنتها بأسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة التي تقارب الصفر".