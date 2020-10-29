  • مباشر
اللغة

ماهي أفضل طريقة لتداول "البيتكوين"؟

بيتكوين

ماهي أفضل طريقة لتداول "البيتكوين"؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال طلال الطباع عضو مجلس إدارة Coinmena إن المحافظ الاستثمارية الكبرى والشركات المتداولة على السوق المالي من أبرز العوامل التي ساهمت بإعطاء ثقة لسوق البتكوين ورفعت مكاسبه من ناحية الطلب.

وأضاف شرف في لقاء مع "العربية" "ساهمت منصة "بي بال" والتي تعد من أكبر منصات الدفعات بالعالم في ذلك بعد أن بدأت بتقديم "البتكوين" لعملائها وهو ما سهل وصول 350 مليون مستخدم لديها إلى تداول وشراء البتكوين.

وأضاف أن الشركات المتداولة على السوق الأميركي مثل "مايكرو استراتيجي" و شركة "سكوير" أعلنت تحويل جزء من الخزينة لديهم من الدولار إلى البتكوين.

ونصح الطباع المستثمرين بشراء البيتكوين من منصات رسمية للحفاظ على سلامة التعاملات بطريقة قانونية وآمنة.

إختيار المحرر

الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال
ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟ ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟

الأكثر قراءة

مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود"
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً
فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا

قبل ان تذهب

مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين
مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين

اكتشف المزيد