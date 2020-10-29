قال طلال الطباع عضو مجلس إدارة Coinmena إن المحافظ الاستثمارية الكبرى والشركات المتداولة على السوق المالي من أبرز العوامل التي ساهمت بإعطاء ثقة لسوق البتكوين ورفعت مكاسبه من ناحية الطلب.

وأضاف شرف في لقاء مع "العربية" "ساهمت منصة "بي بال" والتي تعد من أكبر منصات الدفعات بالعالم في ذلك بعد أن بدأت بتقديم "البتكوين" لعملائها وهو ما سهل وصول 350 مليون مستخدم لديها إلى تداول وشراء البتكوين.

وأضاف أن الشركات المتداولة على السوق الأميركي مثل "مايكرو استراتيجي" و شركة "سكوير" أعلنت تحويل جزء من الخزينة لديهم من الدولار إلى البتكوين.

ونصح الطباع المستثمرين بشراء البيتكوين من منصات رسمية للحفاظ على سلامة التعاملات بطريقة قانونية وآمنة.