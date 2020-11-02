قال محمد مازي نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية إن أعمال الشركة لن تتأثر في الربع الرابع بإجراءات الإغلاق الأخيرة في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن عودة رحلات العمرة في الربع الأخير سيكون لها أثر.

وحول دعم الشركة للكوادر الوطنية، قال مازي إن من أهم المبادرات التي طورتها الشركة هو برنامج توطين الوظائف غير المؤهلة للسعوديين واستطاعت تقليص ما يقارب من 22% من الوظائف غير المؤهلة للسعوديين وهو سبب جوهري لإعادة هيكلة التكاليف للشركة وتوطين الوظائف. وأضاف "استغلينا الجائحة بتوطين الوظائف وتوطين التقنيات لتكون ملائمة للسعوديين في عمليات التشغيل.