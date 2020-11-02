تعاملت مجموعة الأعمال السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين بسبب تداعيات جائحة كورونا على معظم دول العالم.

وأدركت المجموعة أهمية رسم مسار للتعافي من هذه الأزمة الاستثنائية ولذلك جعلتها من أبرز أهدافها الذي تتطلب العمل والتعاون من الجميع، لإتاحة الفرصة المناسبة للاقتصادات العالمية لإعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولا واستدامة.

من هذا المنطلق، أصدرت فرق عمل مجموعة الأعمال السعودية أحد عشر تقريراً وعشر خطابات مشتركة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة بين مارس وسبتمبر.