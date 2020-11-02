  • مباشر
اللغة

إلى ماذا يرمز شعار "مجموعة الأعمال السعودية"؟

مجموعة العشرين

إلى ماذا يرمز شعار "مجموعة الأعمال السعودية"؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعاملت مجموعة الأعمال السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين بسبب تداعيات جائحة كورونا على معظم دول العالم.

وأدركت المجموعة أهمية رسم مسار للتعافي من هذه الأزمة الاستثنائية ولذلك جعلتها من أبرز أهدافها الذي تتطلب العمل والتعاون من الجميع، لإتاحة الفرصة المناسبة للاقتصادات العالمية لإعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولا واستدامة.

من هذا المنطلق، أصدرت فرق عمل مجموعة الأعمال السعودية أحد عشر تقريراً وعشر خطابات مشتركة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة بين مارس وسبتمبر.

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد