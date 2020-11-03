  • مباشر
اللغة

المستثمرون يحجمون عن الشراء العقاري في هذه الفترة

الانتخابات الأميركية

المستثمرون يحجمون عن الشراء العقاري في هذه الفترة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة سدرة المالية: "الفترة الانتخابية لها أثر كبير على السوق العقاري الأميركي ويحجم المستثمرون عن الشراء العقاري في فترة الضبابية الانتخابية. وتتراجع وتيرة شراء المساكن ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر بنسبة 15% والسبب يعود للتقلبات التي تنتج عن بعض الانتخابات الرئاسية. ولوحظ أيضاً انخفاض الاستثمارات الأجنبية بالسنة الانتخابية، كما عليه الحال خلال 2020".

وأضاف باعثمان "لمسنا تخوف المستثمرين من الشراء خلال الفترة الانتخابية الحالية، والذي يدفعه التقلب الانتخابي في الأسواق واحتمالية الوصول لنتائج غير محسومة وهو ما سيؤخر الحزمة الاقتصادية".

وتابع باعثمان "بايدن يحمل أجندة لمساعدة مشتري المسكن الأول، أما سياسات ترمب الداعمة للتجارة الإلكترونية فأضرت العقار التجاري".

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد