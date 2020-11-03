  • مباشر
اللغة

ما هو الاختلاف بين أجندتي ترمب وبايدن في ملف الطاقة؟

الانتخابات الأميركية

ما هو الاختلاف بين أجندتي ترمب وبايدن في ملف الطاقة؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم تكن الصناعة النفطية موضوعاً ساخناً في أي من الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، كما هو الحال هذه المرة.

التحول الذي ينادي به بايدن رافقه جدل حول وقف عمليات التكسير الهيدروليكي، وهي تقنية الحفر المستخدمة في صناعة النفط والغاز الصخريين.

وقالت لوري هايتيان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن جو بايدن ورث أجندة بيرني ساندرز في الطاقة المتجددة، ووضع لها خطة طموحة، خاصة مع رغبتهم في قيادة العالم. نلحظ عودة الدور الأميركي إلى الساحة العالمية في قيادة هذا العالم الجديد الذي يتوقع أن تلعب فيه الولايات المتحدة دورا نسبيا أقل لطاقة النفط والغاز. يجب أن يكون هناك إدخال للطاقات النظيفة لإنقاذ العالم من أضرار التلوث".

وأضافت هايتيان "أميركا سعت بكل إداراتها أن تصبح مستقلة نفطياً بعد عام 1973، ووصلت لهذه الاستقلالية، ومن غير الممكن أن تحيد عن هذا النهج، لأنها أصبحت شريكة أساسية للإنتاج مع الروس والسعودية ولديها القدرة على التأثير بالأسعار".

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد