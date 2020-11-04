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كيف تعكس الأسواق التغير بنتيجة الانتخابات؟

الانتخابات الأميركية

كيف تعكس الأسواق التغير بنتيجة الانتخابات؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء فيما تتابع الأسواق بحذر نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بينما كانت المكاسب محدودة إذ تشير توقعات لتقارب شديد في السباق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد المؤشر نيكاي 1.72% ليغلق على 23695.23 نقطة متخليا عن جزء من مكاسبه المبكرة التي تجاوزت 2% ليلامس أعلى مستوى منذ فبراير.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2%، بينما نزل المؤشر داكس الألماني 1.8%وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2%.

وهبطت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنيويورك 0.6% بعد تداولات متقلبة أثناء الليل، بينما ربحت العقود الآجلة
للمؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا 1%.

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