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هذه ردود فعل عمالقة التكنولوجيا بعد فوز "بايدن"

الانتخابات الأميركية

هذه ردود فعل عمالقة التكنولوجيا بعد فوز "بايدن"

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العربية.نت

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قال جيف بيزوس - الرئيس التنفيذي لـ أمازون أن انتصار "بايدن" يعني أن الوحدة والتعاطف واللباقة ليست من سمات حقبة ماضية.

وعلق بيل غيتس - مؤسس مايكروسوفت، على الفوز بقولة "أتطلع للعمل مع الإدارة والقادة الجدد للسيطرة على جائحة كورونا".

من جهته، قال شيريل ساندبرج - مدير العمليات التنفيذي في فيسبوك "هناك أوقات تتخذ فيها أميركا خطوة كبيرة نحو إنشاء حكومة تعكس التنوع في البلاد، اليوم هو أحد تلك الأيام.

وقال تشاك روبينز - الرئيس التنفيذي لـ سيسكو أن سياسة الشركة تتماشى مع سياسات "بايدن"

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