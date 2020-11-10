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موجة كورونا الثانية تضرب سوق العمل البريطاني

فيروس كورونا

موجة كورونا الثانية تضرب سوق العمل البريطاني

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العربية.نت

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الموجة الثانية لجائحة كورونا تضرب سوق العمل البريطاني، وتتسبب بارتفاع البطالة في بريطانيا لأعلى مستوياتها في 4 أعوام.

وفقد 314 ألف عامل بريطاني وظائفهم في الربع الثالث من 2020.

وتأتي زيادة فقدان الوظائف بـ 181 ألفاً مقارنة مع الربع الثاني 2020.

وارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.8% وهو الأعلى منذ نوفمبر 2016.

وتأتي هذه الأرقام بعد توقعات بنك إنجلترا بأن يصل معدل البطالة إلى 6.3% بنهاية 2020.

ويبقى معدل البطالة أقل من المسجل في الربع الثاني عند 7.7%.

وممدت وزارة العمل البريطانية حزمتها لمساعدة فاقدي العمل لنهاية مارس 2021.

وتوقع بنك إنجلترا أن يستفيد 5.5 مليون موظف من برنامج الإعانة بنهاية 2020.

وارتفعت هذه الأرقام من مليوني مستفيد بداية أكتوبر الماضي.

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