  • مباشر
اللغة

هل يغير التوصل للقاح قواعد اللعبة في أسواق المال؟

وول ستريت

هل يغير التوصل للقاح قواعد اللعبة في أسواق المال؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال محمود القدسي، كبير محللي الأسواق في Capex.com، أن إعلان "فايزر" عن التوصل للقاح كورونا فاجأ الأسواق يوم أمس، وهو ما دفعها للارتفاع لكن الأسواق لم تسعر وجود اللقاح بشكل كامل، بسبب الشكوك حول فاعليته وآثارة الجانبية.

وأضاف القدسي: "أما بالنسبة للاقتصاد بشكل كلي، فقد صرح الفيدرالي الأميركي عن مصاعب قد تواجه الاقتصاد الأميركي، بسبب انتشار فيروس كورونا، مما يجبر بعض الولايات لفرض حجر صحي مشابه لأوروبا، وهو ما قد يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة".

اختيار المحرريين

هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟ نعم لكن بشروط.. هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟ نعم لكن بشروط..
الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. "مصيبة" على الآباء

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو
بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد