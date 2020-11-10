قال محمود القدسي، كبير محللي الأسواق في Capex.com، أن إعلان "فايزر" عن التوصل للقاح كورونا فاجأ الأسواق يوم أمس، وهو ما دفعها للارتفاع لكن الأسواق لم تسعر وجود اللقاح بشكل كامل، بسبب الشكوك حول فاعليته وآثارة الجانبية.

وأضاف القدسي: "أما بالنسبة للاقتصاد بشكل كلي، فقد صرح الفيدرالي الأميركي عن مصاعب قد تواجه الاقتصاد الأميركي، بسبب انتشار فيروس كورونا، مما يجبر بعض الولايات لفرض حجر صحي مشابه لأوروبا، وهو ما قد يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة".