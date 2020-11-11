قال شادي الزعيم صحافي اقتصادي في قناة العربية مختص بأسواق الإمارات إن هناك عوامل عدة لعبت في تغيير شهية المستثمرين ورفع أحجام التداول لسهم إعمار.

وأضاف الزعيم أن أحجام التداول سهم إعمار العقارية ارتفعت في آخر 5 جلسات إلى 8 مرات بحدود 20 مليون درهم، وهي ما انعكست على ارتفاع السهم والذي ارتفع بحدود 13% خلال 3 جلسات.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 60% لتصل إلى 240 مليون درهم. وعزت الشركة تراجع أرباحها نتيجة تأثرها بجائحة كورونا التي أثرت على إيرادات الشركة.

وقد تراجعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 30% لتصل إلى 835 مليون درهم.