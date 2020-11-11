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نجاح لقاح فايزر يؤدي إلى مضاربة ساخنة لهذه الشركات

لقاح كورونا

نجاح لقاح فايزر يؤدي إلى مضاربة ساخنة لهذه الشركات

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نجاح لقاح فايزر يؤدي إلى مضاربة ساخنة في أسهم الشركات المختصة بالتبريد لأن نقل وتخزين اللقاح يحتاج لبيئة شديدة البرودة عند 70 درجة مئوية تحت الصفر.

اشتعلت أسهم الشركات التي تصنع أجهزة التبريد والتجميد، حيث قفزت أسهم شركة Twinbird اليابانية بأكثر من 50% في جلستين. حيث تصنع شركة Twinbird صناديق الفريزر باستخدام تقنية تعتمد على الهيليوم.

وارتفعت في اليابان أسهم Hoshizaki 10% خلال الجلستين السابقتين. أما أسهم Fukushima Galilei اليابانية سجلت أعلى نسبة ارتفاع يومية في تداولات الأربعاء.

وارتفعت في كوريا الجنوبية أسهم Daihan Scientific و IlShinbiobase بنحو 30% يوم الثلاثاء. أما في الهند قفزت أسهم Snowman Logistics 15% يوم الثلاثاء.

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