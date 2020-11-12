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هذه أبرز الحقائق حول لقاح كورونا المنتظر

لقاح كورونا

هذه أبرز الحقائق حول لقاح كورونا المنتظر

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العربية.نت

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قال الدكتور أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بايو إن تيك" إن التجارب السريرية شملت 40 ألف مشارك، ورأينا أثاراً جانبية محدودة لا تتعدى اليومين للقاح كورونا حتى الآن.

وأضاف د. شاهين خلال لقاء مع "العربية" أن الشركة ستستمر بجمع البيانات عن اللقاح لمدة العامين المقبلين، وأن اللقاح سيكون عبر جرعتين في اليوم الأول واليوم 22.

وتابع د. شاهين "أن البيانات الأولية تشير إلى مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل، وننتظر البيانات حيال المناعة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام. نتوقع استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام وبدأنا بتطعيم مجموعة من الأطفال بين 12 إلى 16 عاماً، وهناك خطط حالياً لتطعيم مجموعة من الأطفال دون سن 12 عاماً.

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