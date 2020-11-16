قال علي الزهراني، الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، إن إصدار أرامكو لسندات بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل تستهدف جمع مبلغ مقارب للإصدار السابق على أن تكون أدوات الدين متوسطة الأجل وبالدولار الأميركي، وتكون مدرجة في بورصة لندن وسيكون عليها استقرار سعري عند تداول هذه الأدوات.

ومن المتوقع أن يشمل طرح السندات الدولارية عدة استحقاقات لأجل 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 53 عاماً، بحسب ظروف السوق.

وتستهدف أرامكو من الحصول على هذه المبالغ من السندات متوسطة الأجل لتمويل أعمال الشركة في العموم.

وأضاف الزهراني "قد يضيف هذا الإصدار المزيد من السيولة وتحسين التدفقات النقدية داخل الشركة مع رفع الكفاءة التشغيلية للشركة لتمكن الشركة من الوفاء في التوزيعات النقدية لحاملي الأسهم وتوزيعات الكوبون أو تلك المرحلية التي تكون على إصدار هذه السندات وهو ما سيضيف المزيد من التحسين على العمليات".