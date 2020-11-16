بدأ بنك بلوم مصر التابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر العمل في مصر عام 2005 ولديه نحو 42 فرعاً.

وقررت الجمعية العامة لبنك بلوم مصر في أبريل الماضي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من أرباح البنك ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بزيادة 50% من رأس المال الحالي.

وتشير التقديرات المبدئية لوحدة بلوم في مصر إلى أنها تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار .

وتقدر صافي أرباح 425.023 مليون جنيه في 6 أشهر الأولى من العام مقارنة 516.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.



وارتفعت ودائع العملاء بقيمة 359.598 مليون جنيه في النصف الأول من العام، لتسجل 38.939 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقارنة بـ 38.579 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

وتراجعت محفظة قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 12.800 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل 13.109 مليار جنيه في ديسمبر 2019.