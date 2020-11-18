قال زياد عواد الرئيس التنفيذي لعواد كابيتال، إن قوة شركة أرامكو ومركزها المالي يمكنها من استخدام أسواق الدين العالمية.

وأضاف عواد "تستهدف أرامكو من خلال دخول أسواق الدين العالمية بالمحافظة على التزاماتها في توزيع أرباح للمساهمين".

وباعت أرامكو السعودية سندات على خمس شرائح بقيمة 8 مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة أن أرامكو باعت سندات لأجل 30 عاما عند 3.3%، وسندات لأجل 50 عاما عند 3.55%.

وتوقعت أرامكو أن يشمل طرح السندات الدولارية خمس شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عاما، بحسب ظروف السوق.