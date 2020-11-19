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أسبوع حاسم للبريكست.. هل يتوصل القادة لاتفاق؟

بريكست

أسبوع حاسم للبريكست.. هل يتوصل القادة لاتفاق؟

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العربية.نت

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توقعت مجموعة المحاسبة الدولية "كي بي أم جي" أن يؤدي الإخفاق في إبرام اتفاق تجاري ينظم العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض وتيرة تعافي اقتصاد بريطانيا من جائحة كوفيد-19 بأكثر من النصف.

وقدرت مجموعة المحاسبة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 4,4% في 2021 في غياب اتفاق، بالمقارنة مع نمو بنسبة 10,1% إذا تم الحفاظ على الروابط التجارية الحالية.

وتشير التقارير إلى أن لندن وبروكسل تتجهان نحو اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي في نهاية العام.

كما توقعت مجموعة المحاسبة أن يتراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 11,2% هذا العام بسبب قيود احتواء كوفيد-19.

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