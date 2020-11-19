توقعت شركة "فايزر - بيونتك" الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالنصف الأول من ديسمبر، حيث أظهرت نتائج التجارب للقاح فعالية بنسبة 95%.

أما حول لقاح موديرنا، صرح الرئيس التنفيذي أنه تم إنتاج عدة ملايين من جرعات اللقاح في الولايات المتحدة ونتائج التجارب للقاح أثبتت فعالية بنسبة 94.5%.

وأكدت "أسترازينيكا وأكسفورد" أن نتائج المرحلة الثانية من اللقاح تحمله بشكل أفضل عند كبار السن وينتج استجابة مناعية مماثلة مع الشباب، وأن الشركة بانتظار نتائج التجارب التي ستظهر نسبة فعاليته خلال الأسابيع المقبلة.