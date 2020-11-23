أكدت لوري هايتيان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأنباء عن اكتشاف لقاح كورونا يدعم أسعار النفط بشكل كبير، لأن ذلك يعني عودة الحياة الطبيعية والسفر بشكل سلس.

وأضافت هايتيان "توقعات بتمديد أوبك بلس الاتفاق النفطي لمدة 3 أشهر بسبب عودة النشاط الاقتصادي والاستهلاك في الصين، هو دليل قوي على قرب الانتعاش الاقتصادي".

وتوقع بنك "باركليز" أن ترجئ مجموعة أوبك بلس قرار زيادة حصص الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر، في اجتماعها هذا الشهر. كما أن البنك توقع أن ينجح دعم المجموعة بتحقيق استقرار الأسعار بشكل كبير، على المدى القصير.



كذلك توقع التقرير أن تؤثر احتمالات اقتراب توزيع لقاحات لكوفيد-19 إيجابا على الأسواق، إذ سيؤدي إلى إزاحة الضبابية بشأن الطلب على النفط.