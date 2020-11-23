قال طلال طوقان، رئيس الاستثمار في بي إتش مباشر "المرحلة الحالية لما تسبق مرحلة التعافي تبدأ أسواق الأسهم ببناء قواعد سعرية جديدة، لتعكس مرحلة التعافي لذلك يشهد السوق طلبات انتقائية ومضاعفات لأسعار الأسهم، خصوصاً على الأسهم العقارية مثل سهم إعمار".