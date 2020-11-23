قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إذ حفزت تطورات مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19 تكهنات بتعافٍ اقتصادي أسرع في أنحاء العالم، حتى في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، مما يضفي ضبابية على الآفاق في الأمد القصير، غير أن ضعف قطاع الخدمات ضغط على الأسواق الأوروبية.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% وبلغ مستوى جديداً مرتفعاً سجله في أواخر فبراير الماضي، فيما قاد قطاعا الطاقة والبنوك المكاسب المبكرة.



وسجل المؤشر القياسي ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب يوم الجمعة، عقب تطورات إيجابية بشأن لقاح لكوفيد-19 في الآونة الأخيرة.

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر تشرين الثاني بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس كورونا بقطاع الخدمات الضخم، لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.



وهبطت قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات المجمع، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 في نوفمبر من 52.1 في أكتوبر.