من أبرز المخرجات الاقتصادية لقمة العشرين ضمان حصول جميع الدول على لقاحات كوفيد-19 بسعر مناسب، والالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها إلى يونيو 2021.



بالإضافة لدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، وضرورة شفافية القيود المفروضة على النقل الجوي والبحري نتيجة لكورونا، ومواصلة البحث عن إجراءات ملموسة لتسهيل الحركة التجارية.



وشملت المخرجات الاتفاق على صيغة جديدة لحصص العضوية بحلول 15 ديسمبر 2023، وضرورة التخلي المنظّم عن مؤشر الفائدة "ليبور"، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة قبل نهاية 2021.