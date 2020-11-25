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ما هي التوقعات المستقبلية حول النفط واجتماع أوبك بلس؟

أسعار النفط

ما هي التوقعات المستقبلية حول النفط واجتماع أوبك بلس؟

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العربية.نت

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توقع صالح سعادة الجلاد ناشر مجلة ميس الأسبوعية أن يتم تمديد اتفاق أوبك بلس المقبل لكن بمراجعات شهرية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع المخزونات، بالإضافة لتحسن الآفاق الاقتصادية مع أنباء التوصل للقاح ضد كورونا.

وارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.

وصعد خام برنت 38 سنتا، أو 0.8%، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6%، إلى 45.18 دولار، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4% أمس الثلاثاء.

وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس آذار، وصعدا بنحو 9% في آخر أربع جلسات.

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