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ما هي توقعات الأسواق الأميركية قبل فترة الأعياد؟

الأسواق العالمية

ما هي توقعات الأسواق الأميركية قبل فترة الأعياد؟

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العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأميركية يوم أمس واخترق المؤشر داو جونز الصناعي مستوى الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى، إذ بات المستثمرون يتوقعون تعافياً اقتصادياً في 2021 بفضل التقدم صوب لقاح لفيروس كورونا وإعطاء الضوء الأخضر لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وشملت المكاسب جميع القطاعات الأحد عشر الرئيسية للمؤشر ستاندرد أند بورز 500، لتصعد الأسهم الحساسة للاقتصاد مثل الشركات المالية والمواد والطاقة، في حين سجل القطاع الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا.

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