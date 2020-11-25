توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوير "إياتا"، يوم الثلاثاء، أن تخسر شركات الطيران ما يقرب من 39 مليار دولار في عام 2021، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة في يونيو. هذا بالإضافة إلى عجز بقيمة 118.5 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الحالية، بزيادة 40% عن التوقعات السابقة، بعد أن قضت موجة جديدة من عمليات الإغلاق على عودة الرحلات الجوية.

وسوف تكون الخسائر مجتمعة خمسة أضعاف الخسائر، التي تراكمت خلال فترة الركود 2008-2009، وفقا لـ "إياتا"، التي تتوقع أن تتحول الصناعة للربحية مرة أخرى في الربع الأخير من العام المقبل، في وقت أبكر مما كانت قد اقترحته قبل الأخبار الأخيرة من اختبارات لقاحات "كورونا".