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ما فوائد توجه المركزي السعودي لتأجيل مدفوعات الشركات؟

سوق السعودية

ما فوائد توجه المركزي السعودي لتأجيل مدفوعات الشركات؟

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العربية.نت

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قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن توجه البنك المركزي السعودي لتأجيل مدفوعات الشركات المتأثرة حتى نهاية الربع الأول من 2021 يأتي من باب تخفف الضغط على نتائج البنوك في الربع الرابع من العام لجاري والربع الأول من العام المقبل.

وأضاف السعيد "يعتبر التأخير في الدفعات بمثابة الفسحة للشركات التي ستتضرر من جراء الجائحة لمعالجة أمورها المالية بحال أقر البنك المركزي هذا الإجراء. من جهة أخرى، ارتفعت مخصصات البنوك الائتمانية بسبب قرب انتهاء المحفزات التي قدمتها الحكومة وقدمها البنك المركزي في الفترة الماضية وبدأت تأتي الاستحقاقات وهو ما يضغط على القطاع الخاص".

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