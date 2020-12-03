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أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر تدعم الميزان التجاري

اقتصاد مصر

أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر تدعم الميزان التجاري

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العربية.نت

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قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي في برايم القابضة، إن عجز الميزان التجاري في مصر جاء أفضل من التوقعات بسبب نمو تحويلات العاملين في الخارج، والتي أظهرت مرونة كبيرة وقدرة على الاستمرار بالإضافة لتراجع الميزان التجاري والذي يأتي بسبب أداء الميزان النفطي.

وسجل ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019-2020 عجزًا بقيمة ثمانية مليارات وستمئة مليون دولار، وجاء العجز بالكامل في النصف الثاني من العام المالي.

وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المدفوعات في النصف الثاني لوحده بلغ 9 مليارات دولار نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.

وسجل الحساب الجارى عجزاً بلغ 11.2 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 10.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، نتيجة تراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان الاستثمار.

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