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ما سبب التراجعات على الأسواق الأوروبية؟

الأسواق العالمية

ما سبب التراجعات على الأسواق الأوروبية؟

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العربية.نت

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سجلت الأسهم الأوروبية تحركات ضعيفة عند الفتح، اليوم الخميس، بانتظار المزيد من المؤشرات من مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما تترقب إحراز تقدم في إجراءات التحفيز واللقاحات في الوقت الذي ما زالت فيه الاقتصادات تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ربما حققا تقدما كافيا للتوصل إلى اتفاق تجاري في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل ما يقل عن خمسة أسابيع من خروج بريطانيا من التكتل.

وظل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني قرب مستويات إغلاق أمس الأربعاء، حين اختتم التعاملات مرتفعا ما يزيد عن واحد بالمئة، بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج فايزر وبيونتيك الأسبوع القادم.

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