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توقعات نمو الطلب على النفط في أميركا بعهد بايدن

النفط

توقعات نمو الطلب على النفط في أميركا بعهد بايدن

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العربية.نت

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قال جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، إن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة في عهد بايدن قد تشهد استثمارا داخليا في الولايات المتحدة يرفع الطلب على النفط.

وأضاف "هناك توقعات بارتفاع الطلب ليس في آسيا وإنما في الولايات المتحدة".

ونزلت أسعار النفط اليوم الاثنين من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالميا، وتجدد إجراءات الإغلاق التي شمل أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.01 دولار للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

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