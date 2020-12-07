تتواصل في دبي فعاليات معرض جايتكس للتكنولوجيا خلال دورته الأربعين، وخلال المعرض تستضيف "قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي" وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار، حيث ستتاح لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك.

ويستقطب "جيتكس" في دورة هذا العام عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، ومن بينهم "مايكروسوفت"، و"ديل تكنولوجيز"، و"دو"، و"اتصالات"، و"لينوفو"، و"هوني ويل"، و"أفايا"، و"آي بي إم"، و"ريد هات"، ومجموعة "تيكوم"، بالإضافة إلى "هواوي" التي جددت التزامها مؤخراً تجاه "جيتكس".

وقال ديفيد ليفلر، مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل، إن "مشاركة الشركات الإسرائيلية في (جيتكس) ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة". وأضاف "أعتقد أن التعاون مع هذا الحدث التقني الرائد والمهم سيسهم في تقدم الصناعات وتأسيس علاقات تجارية جديدة ومزدهرة. وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار لخلق فرص جديدة مشتركة".

من جانبه، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي "نحن على ثقة من أن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة، حيث تتوافر إمكانية كبيرة لإقامة شراكات بين الجانبين في مجال التقنيات الرقمية؛ وذلك بفضل امتلاك البلدين خبرة كبيرة في مجال الابتكار".