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ماكنزي آند كو: تحديات غير مسبوقة للقطاع البنكي

بنوك

ماكنزي آند كو: تحديات غير مسبوقة للقطاع البنكي

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العربية.نت

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قالت شركة ماكنزي آند كو للاستشارات في تقرير إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد تواجه 4 سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة كوفيد-19.

وأضافت الشركة أنه بحلول عام 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض وستُفقد 3.7 تريليون دولار من الإيرادات نهائيا، بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت الشركة إن من المتوقع أيضا على مستوى العالم أن يتراجع العائد على حقوق الملكية، وهو مقياس مهم للربحية، إلى 1.5 بالمئة في 2021 من 8.9% في 2019.

وأضافت أن معظم المؤسسات لن تستعيد ربحية عام 2019 قبل مضي خمسة أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأن الدمج قد يكون حلا لبعضها.

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