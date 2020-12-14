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ما المحرك الرئيسي لارتفاع النفط فوق 50 دولاراً؟

أسعار النفط

ما المحرك الرئيسي لارتفاع النفط فوق 50 دولاراً؟

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العربية.نت

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قال الدكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، إن أسعار النفط ستبقى مدعومة مع انتشار اللقاحات. تقبل المجتمعات لاستخدام لقاح كورونا غير معروفة، لكن ارتفاع تصاريح اللقاحات قد تشجع الكثيرين لتقبل هذا الإجراء، وهو ما سيساهم بعودة الطلب على النفط.

وأضاف الشمري "أن أسعار النفط تجاوزت 50 دولاراً للبرميل بدعم اللقاح واتخاذ أوبك+ لزيادة إنتاجها بـ500 ألف برميل، لكن زيادة الإنتاج من دول أوبك ودول خارج المجموعة مثل ليبيا والنرويج والنفط الإيراني في 2021 قد يسبب بعض الضغوطات وزيادة في المخزونات النفطية".

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