ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق، لكن الأسهم القيادية في لندن تأثرت سلبا بصعود الجنيه الإسترليني وانخفاض أسترازينيكا 6.3%.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه واحدا بالمئة الأسبوع الماضي.

وقرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، ولا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.

وارتفع الإسترليني أكثر من 1%، بعد تراجعات في الآونة الأخيرة تخوفا من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا على بورصة لندن التي بها العديد من الشركات المعتمدة على التصدير.