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هل يُمرّر قانون الدين العام في الكويت للبرلمان الجديد؟

اقتصاد الكويت

هل يُمرّر قانون الدين العام في الكويت للبرلمان الجديد؟

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العربية.نت

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قال فهد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة KIC للوساطة المالية: "إن الخروج من الأزمات بشكل مرضيّ ومهني هو المطلوب، رغم وجود أجندة تشريعية اقتصادية شاقّة أمام مجلس الأمة الجديد في الكويت".

وأضاف الشريعان "نحتاج اليوم لحلول واضحة وقطعية، للتمكن من تطبيقها في معالجة مسألة الدين العام وأثار جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي".

أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، شهدت تغييرا كاملا لحاملي الحقائب الاقتصادية الرئيسية. حيث تم تعيين فيصل المدلج وزيراً للتجارة ووزيراً للدولة لشؤون الاقتصاد، خلفاً لخالد الروضان.

كذلك تم تعيين محمد الفارس وزيراً للنفط والكهرباء، خلفاً لخالد الفاضل.. والفارس هو عضو مجلس إدارة في شركة البترول الكويتية، وقد شغل سابقا منصب وزير التربية والتعليم العالي

كما تم تعيين خليفة حمادة وزيراً للمالية، وهو كان وكيلاً لوزارة المالية لأكثر من عشر سنوات، ليحل بدلاً من براك الشيتان.

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