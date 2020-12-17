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كيف تدار أسواق النفط من خلال منظمة أوبك بلس؟

أوبك بلس

كيف تدار أسواق النفط من خلال منظمة أوبك بلس؟

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن اتفاق أوبك بلس أنقذ الصناعة النفطية العالمية، وأكد أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.

وأضاف في ملتقى الميزانية، اليوم الخميس، أن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا، لأن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل، لأن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة لا بد من معالجتها.

وأوضح أنه في البداية لم يكن هناك توافق في أول شهرين من العام بل كان هناك إمعان في التصرف في اتخاذ القرار، وانتهى اجتماع مارس دون اتفاق.

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