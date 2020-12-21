قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن إعلان شركة DXB Entertainments للترقية أنها تلقت عرضا رسميا من المساهم الرئيسي في الشركة وهي مِراس للترفيه والتسلية للاستحواذ على 100% من إجمالي الأسهم يعد خطوة إيجابية لقطاع السياحة المتضرر بسبب جائحة كورونا والشركة بشكل عام.

وأضاف جمعة "إن تدخل جهات حكومية مهم في المرحلة الحالية ولمسنا ذلك في حركة الاندماجات في أبوظبي لحماية الاقتصاد ولإعطاء الاقتصاد مناعة، وهو ما سيؤسس لعملية طويلة تعيد للشركة حيويتها لتصمد حتى قدوم أكسبو وتستطيع إعادة هيكلة الدين بشكل سلس".