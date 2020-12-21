قال يسري عبد الوهاب، خبير الطيران، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن القرارات الخاصة بالطيران ليست متعلقة بصناعة الطيران، لكنها قرارات دولية الغرض منها مراعاة الصحة العامة.

وتوقع عبدالوهاب أن تكون عمليات الإغلاق أقل وطأة رغم أنه أسرع انتشاراً، لكن السؤال: هل هذا الفيروس المتحور الجديد له نفس العلاج القديم أو العلاجات المطروحة، ذلك ما سيتكشف عنه الأيام القادمة.

وأضاف "90% من حركة الطيران ونقل الركاب في العالم من خلال الطيران، لذلك يعد أسرع وأكثر تأثراً بهذه الجائحة. ورغم ذلك نتوقع عودة حركة الطيران بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة".

ولفت عبدالوهاب إلى ضرورة حماية شركات الطيران الحكومية والخاصة لدعمها في تجاوز أزمة كورونا.

وعلق عدد من الدول الأوروبية والعربية كافة الرحلات الجوية، إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.