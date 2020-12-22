قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، إن دي إكس بي إنترتينمتس عانت منذ بدايات التشغيل من ضعف إقبال الزوار، وهو العامل الذي راكم نسبة الديون على الشركة خلال سنوات، لكن جائحة كورونا فاقمت الخسائر.

ويحق لمساهمي "دي إكس بي" بموجب استحواذ "مراس" الحصول على 8 فلوس نقداً عن السهم الواحد من خلال مشاركتهم في عملية "عرض الشراء" والتي من المتوقع أن تبدأ في يناير 2021، إذا استوفيت الشروط المحددة. علماً بأن الصفقة المقترحة مرهونة باستيفاء شروط محددة تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.