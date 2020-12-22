  • مباشر
اللغة

مكاسب خجولة للدولار.. فهل تغيرت الملاذات الآمنة؟

عملات

مكاسب خجولة للدولار.. فهل تغيرت الملاذات الآمنة؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية "تريدر" الأميركية لدراسات أسواق المال، أن تواصل الأسواق في الولايات المتحدة ارتفاعاتها على الرغم من الأخبار السلبية لتحور فيروس كورونا، وسبب ذلك أن الدول التي ستكون باستطاعتها تحفيز اقتصاداتها ولديها ما يكفي من الطلب المحلي على الخدمات والمنتجات التي تنتجها ستكون اقتصاداتها مستقرة، وستشهد نموا بسيطا. الأسواق المالية تعكس إيجابية كل هذه الخطط التحفيزية بشكل متعاظم أكثر بسبب عدم وجود أماكن كثيرة للاستثمار ذات عائد بأقل مخاطر ممكنة مثل الولايات المتحدة، لذلك ستستمر هذه الأسواق بكسر أرقام اقتصادية حتى إذا لم يشهد الاقتصاد العالمي نفس وتيرة النمو".

وأضاف عمرو عبده "أن أساسيات الدولار تتبوأ حيزاً كبيراً في رادار المستثمرين رغم عدم التوقعات بارتفاع جديد للذهب، بالإضافة إلى أن مراكز الطلب التقليدية على الذهب مثل الصين والهند انخفضت بـ40%".

اختيار المحرريين

قتلت قتلت "النصرة" ابنه دون سبب.. صرخة أب محروق تهز إدلب
"يتجه للجنون".. ترمب يهاجم تويتر ثانية!

الأكثر قراءة

يدير 19 شركة للإخوان.. التحفظ على أموال ملياردير مصري يدير 19 شركة للإخوان.. التحفظ على أموال ملياردير مصري
صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم
فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق
صديقتها المقربة نشرت صورة صادمة.. وأصالة تعلق بمرارة صديقتها المقربة نشرت صورة صادمة.. وأصالة تعلق بمرارة
الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط
أزمة أصالة والعريان تشتعل.. الزوجة الأولى تطلق قذيفة! أزمة أصالة والعريان تشتعل.. الزوجة الأولى تطلق قذيفة!

قبل أن تذهب

تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق
تعرف على المواصفات الخيالية لمبنى السفارة الأميركية في العراق

اكتشف المزيد