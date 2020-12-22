توقع عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية "تريدر" الأميركية لدراسات أسواق المال، أن تواصل الأسواق في الولايات المتحدة ارتفاعاتها على الرغم من الأخبار السلبية لتحور فيروس كورونا، وسبب ذلك أن الدول التي ستكون باستطاعتها تحفيز اقتصاداتها ولديها ما يكفي من الطلب المحلي على الخدمات والمنتجات التي تنتجها ستكون اقتصاداتها مستقرة، وستشهد نموا بسيطا. الأسواق المالية تعكس إيجابية كل هذه الخطط التحفيزية بشكل متعاظم أكثر بسبب عدم وجود أماكن كثيرة للاستثمار ذات عائد بأقل مخاطر ممكنة مثل الولايات المتحدة، لذلك ستستمر هذه الأسواق بكسر أرقام اقتصادية حتى إذا لم يشهد الاقتصاد العالمي نفس وتيرة النمو".

وأضاف عمرو عبده "أن أساسيات الدولار تتبوأ حيزاً كبيراً في رادار المستثمرين رغم عدم التوقعات بارتفاع جديد للذهب، بالإضافة إلى أن مراكز الطلب التقليدية على الذهب مثل الصين والهند انخفضت بـ40%".