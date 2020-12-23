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تفاؤل كبير حول مستقبل التجارة بالمنطقة

شركات

تفاؤل كبير حول مستقبل التجارة بالمنطقة

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العربية.نت

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أكد دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن الشركات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تفاؤلاً بشأن تعافي التجارة الدولية، إذا ما تم مقارنتها مع الشركات الدولية.

وأضاف هوليت في لقاء له مع "العربية" أن 77% من الشركات في الشرق الأوسط تؤمن بعودة الأعمال التجارية، لما كانت عليه في السابق، مقارنة بثلثي الشركات العالمية.

وتابع "إذا نظرت إلى التجارة الدولية، أعتقد أنه من الإنصاف القول إن الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرك أن المضي قدماً سيكون بالتأكيد أكثر صعوبة مما كان عليه قبل 18 شهراً. لكن الحقيقة هي أن الشركات في الشرق الأوسط متفائلة".

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